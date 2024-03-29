На Ставрополье предотвращен теракт в месте массового пребывания людей - ФСБ РФ

ФСБ сообщила о предотвращении в Ставропольском крае теракта, который готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", - заявили в ФСБ.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "a" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ.
"В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы", - заявили в спецслужбе.
В ФСБ не уточнили другие подробности операции и не раскрыли личности задержанных.
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