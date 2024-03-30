Число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 144 человек

Число погибших во время теракта в зале подмосковного "Крокус Сити Холл" увеличилось до 144 человек, еще 551 человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области в субботу.

"По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).