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Регион 13.03.2024 14:25

Песков: четкие сроки визита Путина в Турцию будут оперативно согласованы

Четких сроков визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока нет, но они будут согласованы весьма оперативно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду представители СМИ попросили Пескова прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который сказал, что ожидает визита Путина после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут в конце марта.

У пресс-секретаря уточнили, может ли визит состояться уже в апреле.

"В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, но они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что "визит давно готовится".

"Мы тоже ждем этого визита, мы ждем этих контактов на высшем уровне. Очень много тем актуальных. Это, прежде всего, наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения, очень много вопросов там нуждается во внимании глав государств, ну и международные и региональные дела, конечно же", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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