ОПЕК+ пока удается добиваться ценовой стабильности на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В свое время ОПЕК создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, (которая включает - ИФ) Россию и другие страны, которые в ОПЕК не входят. Это позволяет регулировать цены на рынке", - сказал он во вторник на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

"Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. Нам это пока удается", - добавил он.