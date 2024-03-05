ОПЕК+ пока удается добиваться ценовой стабильности на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В свое время ОПЕК создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, (которая включает - ИФ) Россию и другие страны, которые в ОПЕК не входят. Это позволяет регулировать цены на рынке", - сказал он во вторник на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
"Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. Нам это пока удается", - добавил он.
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