Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8446 RUR   0.0186 GBR   2.1564 TRY   0.0538

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 78.74 -1.23 Brent 82.80 -0.75
ТЭК 05.03.2024 21:45

Путин: РФ в рамках ОПЕК+ стремится добиться стабильности на рынке, а не "задирать цены"

ОПЕК+ пока удается добиваться ценовой стабильности на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В свое время ОПЕК создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, (которая включает - ИФ) Россию и другие страны, которые в ОПЕК не входят. Это позволяет регулировать цены на рынке", - сказал он во вторник на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

"Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. Нам это пока удается", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОПЕК+, ЗАДАЧИ


Похожие новости


Путин назвал бредом утверждения, что Россия хочет напасть на Европу Запад пытается втянуть РФ в гонку вооружений - Путин Путин: нужно работать над формированием нового контура безопасности в Евразии Путин: вместо России Западу нужно зависимое и вымирающее пространство Путин - Эрдогану: мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам Путин завершил 30-минутный полет на Ту-160М Путин встретится в Казани с лидерами Казахстана, Кыргызстанa и Узбекистана Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа - Путин Путин обвинил главу МИД Германии во враждебном отношении к своей стране Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США, от которого Вашингтон вправе отказаться

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az