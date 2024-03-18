Путин побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом

Владимир Путин побеждает в выборах президента России с рекордным за всю историю президентских кампаний в РФ результатом в 87,29%. Такие данные обнародованы в ЦИК РФ.
"Это рекордный показатель", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
На выборах президента РФ в 2018 году Путин победил с результатом 76,69% голосов.
Алиев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Алиев зажег костер Новруза в Ханкенди
Баку и Токио завершили переговоры в рамках вступления Азербайджана в ВТО
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале выросли на 4%
Азербайджан в январе увеличил в экспорт минеральных удобрений в 2,3 раза, импорт - в 2 раза
Азербайджан в январе-феврале увеличил производство электроэнергии почти на 6%
Азербайджан входит в группу стран с низким уровнем террористических рисков - Global Terrorism Index 2024
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
В Азербайджане состоялся B2B Forum с участием компаний из Латвии, Эстонии и Финляндии
Председатель Совета высшего образования Турции посетил Бакинскую высшую школу нефти
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы