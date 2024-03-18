Путин побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом

Владимир Путин побеждает в выборах президента России с рекордным за всю историю президентских кампаний в РФ результатом в 87,29%. Такие данные обнародованы в ЦИК РФ.

"Это рекордный показатель", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

На выборах президента РФ в 2018 году Путин победил с результатом 76,69% голосов.