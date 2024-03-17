Явка на выборах президента России превысила 74%

Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. "По моим сведениям на 20:37 (21:37 по Баку) она была 74,22% (федеральная явка - ИФ)", - сказал Булаев журналистам.

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