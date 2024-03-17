Путин на выборах президента РФ лидирует с рекордным результатом - данные exit poll ФОМ и ВЦИОМ

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с рекордным результатом, превышающим 87% голосов, свидетельствуют данные exit poll ФОМ и ВЦИОМ.

По данным экзит-пола ВЦИОМ, на выборах президента побеждает Путин с результатом 87%. По данным ФОМ, он лидирует с результатом 87,8%.

Предыдущий максимальный результат за всю историю президентских выборов в РФ продемонстрировал Путин на выборах 2018 года - тогда он победил с результатом 76,69% голосов.

В экзит-поле ВЦИОМ, на втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 4,6% голосов, на третьем - Владислав Даванков от партии "Новые люди" (4,2%), Леонид Слуцкий на четвертом месте с 3% голосов.

Согласно exit poll ФОМ, второе место у Харитонова (4,7% голосов), третье у Даванкова (3,6%), на четвертом месте Слуцкий (2,5%).

Доля недействительных бюллетеней составила, по данным ВЦИОМ 1,2%, у ФОМ - 1,4%.

По данным ВЦИОМ, опрос проводился на 1400 избирательных участках в 69 субъектах РФ.