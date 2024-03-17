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МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента в РФ

В МВД России не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований на президентских выборах в субъектах страны, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал Горовой в воскресенье, выступая в Центральной избирательной комиссии.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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