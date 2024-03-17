МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента в РФ

В МВД России не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований на президентских выборах в субъектах страны, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
"Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал Горовой в воскресенье, выступая в Центральной избирательной комиссии.
Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан модернизирует оборонный потенциал - Алиев
НАТО приветствует действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности ряда стран альянса - Столтенберг
Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт продукции АПК на 20%
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы