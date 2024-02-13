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СНГ 13.02.2024 12:56

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в РФ в розыск, следует из базы розыска МВД России.

Согласно с данными карточки, Каллас - уроженка г.Таллин ЭССР, разыскивается по статье УК РФ. Других подробностей в министерстве не привели.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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