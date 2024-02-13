МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в РФ в розыск, следует из базы розыска МВД России.
Согласно с данными карточки, Каллас - уроженка г.Таллин ЭССР, разыскивается по статье УК РФ. Других подробностей в министерстве не привели.
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