Суд в Москве арестовал замглавы МВД Дагестана и замначальника республиканского следственного управления МВД по делу о коррупции

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя руководителя министерства внутренних дел по Республике Дагестан Руфата Исмаилова, обвиняемого в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"В отношении Исмаилова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 января 2024 года", - сообщили в суде в среду.
Аналогичную меру пресечения позднее суд избрал второму фигуранту дела - заместителю начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгату Абдулгапурову.
Исмаилову и Абдулгапурову, по данным суда, предъявлено обвинение в получении двух крупных взяток, (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п.п. "а, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как пояснила в суде следователь, Исмаилову и Абдулгапурову вменяется получение взятки в сумме 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по материалу проверки незаконного строительства дома, а также 1 млн руб. за принятие положительного процессуального решения по факту хищения бюджетных 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала.
Кроме того, по версии следствия, в начале 2020 года Исмаилов и Абдулгапуров передали знакомому находившиеся в их распоряжении 100 млн руб. на покупку оборудования для майнинга криптовалюты. Последний, однако, стал уклоняться от исполнения договоренностей, а фигуранты инициировали возбуждение в его отношении уголовного дела об особо крупно мошенничестве, в связи с чем он был помещен в СИЗО.
В ходе расследования, настаивает следствие, Исмаилов и Абдулгапуров оказывали давление на знакомого и угрожали ему применением насилия с целью возврата денежных средств. После получения гарантий возврата обвинение фигуранта было переквалифицировано на более мягкое, а дело направлено в суд, где в итоге было прекращено с назначением судебного штрафа.
Оба фигуранта заявили в суде, что не признают вину.
Защита Исмаилова просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест или залог в 5 млн руб., указав, в частности, на то, что Исмаилов - многодетный отец и почетный работник МВД. Адвокат Абдулгапурова также попросил суд не заключать его в СИЗО.
Исмаилов - полковник юстиции. В 2016 году занял должность замначальника следственного управления МВД по Дагестану, в 2018 году стал врио руководителя управления. В декабре 2019 года был назначен на пост замминистра внутренних дел республики.
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