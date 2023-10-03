Москве и Еревану предстоит найти дипломатическое решение в связи с ратификацией Арменией Римского статута МУС - Песков

России и Армении предстоят серьезные переговоры и поиски дипломатического решения проблемы, связанной с ратификацией армянским парламентом Римского статута МУС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас оно (соглашение) представляет собой только идею армянской стороны. Наши контакты постоянно идут на разных уровнях, предстоят серьезные разговоры по этой теме. Нужно искать какое-то дипломатическое решение в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, которое бы развеяло опасения, связанные с ратификацией Римского статута МУС.
"Нужно будет разбираться, могут ли все-таки в Армении превалировать одни акты над международным правом, потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении. Или они могут обеспечить некие особые условия и сделать исключение", - добавил он.
По его словам, "факт остается фактом - Армения признала МУС".
"МУС - структура, которая для нас является непризнанной. Мы считаем незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину", - заявил Песков.
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