Пашинян: армянские пограничники с 1 августа сами будут нести службу в «Звартноце»

Представители Погранслужбы ФСБ России покинут ереванский аэропорт "Звартноц" с 1 августа 2024 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы проинформировали российскую сторону, что приняли такое решение (о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта - ИФ). В письме указан срок - 1 августа 2024 года", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, письмо отправлено и.о. начальника Погранслужбы Армении на имя командующего Погранвойсками РФ в Армении.

"Это рабочий, а не политический или геополитический процесс. В письме содержится благодарность российской стороне, и, в первую очередь, это письмо благодарности. И мы проинформировали, что с 1 августа службу в аэропорту будем нести самостоятельно", - сказал Пашинян.

Представители Погрануправления ФСБ России совместно с Погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют также границы страны с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.