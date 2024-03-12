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Регион 12.03.2024 14:31

Пашинян: армянские пограничники с 1 августа сами будут нести службу в «Звартноце»

Представители Погранслужбы ФСБ России покинут ереванский аэропорт "Звартноц" с 1 августа 2024 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы проинформировали российскую сторону, что приняли такое решение (о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта - ИФ). В письме указан срок - 1 августа 2024 года", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, письмо отправлено и.о. начальника Погранслужбы Армении на имя командующего Погранвойсками РФ в Армении.

"Это рабочий, а не политический или геополитический процесс. В письме содержится благодарность российской стороне, и, в первую очередь, это письмо благодарности. И мы проинформировали, что с 1 августа службу в аэропорту будем нести самостоятельно", - сказал Пашинян.

Представители Погрануправления ФСБ России совместно с Погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют также границы страны с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, АЭРОПОРТ, РОССИЯ


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