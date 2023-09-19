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Регион 19.09.2023 21:05

Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Ереване

Обстановка у здания правительства Армении в центре Еревана накалилась, между требующими отставку премьера Никола Пашиняна демонстрантами и полицией происходят столкновения.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", послышались звуки стрельбы, после чего полиция стала применять светошумовые гранаты.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ДЕМОНСТРАНТЫ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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