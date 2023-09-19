Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Ереване

Обстановка у здания правительства Армении в центре Еревана накалилась, между требующими отставку премьера Никола Пашиняна демонстрантами и полицией происходят столкновения. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", послышались звуки стрельбы, после чего полиция стала применять светошумовые гранаты.

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