Армянская оппозиция сообщает 350 задержанных на акциях протеста в Ереване

Оппозиция Армении сообщает о 350 задержанных на акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. "На улицах Еревана продолжаются акции протеста. По предварительным данным, задержано 350 человек", - сообщает оппозиционный национальный комитет Армении.

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