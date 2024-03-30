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Внешняя политика 30.03.2024 12:50

Посол РФ в Ереване заявил о размещении российских пограничников на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

Российские пограничники были размещены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Армении были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году", - сказал Копыркин в интервью армянскому сайту 24News, добавив, что Армения "так и не решилась узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов".

В конце февраля Пашинян заявил, что представители пограничной службы ФСБ России не имеют мандата на пребывание на участке населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области на границе с Азербайджаном. "Мандата и соглашения на присутствие российских пограничников не существует. Если это означает, что российские пограничники не могут там осуществлять какие-либо функции, связанные с безопасностью, предполагается, что из этого должны быть сделаны определенные выводы", - сказал тогда Пашинян в парламенте.

"Никто не заявлял, что участок Неркин Ханда является зоной ответственности России", - добавил премьер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ


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