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Регион 07.03.2024 15:11

Мирзоян подтвердил, что Россию проинформировали о необходимости вывода ее пограничников из аэропорта «Звартноц»

Армения поблагодарила Россию за содействие в осуществлении пограничного контроля в ереванском аэропорту "Звартноц", поставив в известность о решении вывода оттуда российских пограничников, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Российская сторона поставлена в известность (о решении вывести российских пограничников из ереванского аэропорта - ИФ). Изначально участие российских пограничников на ряде пограничных пунктов, в том числе, аэропорту, было задумано в качестве содействия Армении, только обретшей независимость", - сказал Мирзоян в четверг на совместной с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом пресс-конференции в Ереване.

"Было задумано, что когда Армения будет иметь возможности, то эту функцию она будет полностью осуществлять сама... И теперь мы считаем, что Армения имеет в институциональном плане возможности самостоятельно осуществлять погранконтроль, и поставила об этом в известность Россию. Полагаю, что этого будет достаточно для России, и вопрос таким образом решится", - заявил глава МИД.

"Речь идет о полном пакете, о полном выполнении полномочий в аэропорту. Эти полномочия будет осуществлять Армения. Мы поставили в известность Россию, что в осуществлении пограничной службы в аэропорту "Звартноц" больше не чувствуем необходимости участия, содействия российской стороны и, конечно, поблагодарили", - отметил Мирзоян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЭРОПОРТ, РОССИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ


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