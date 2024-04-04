В МИД Армении считают, что заявления из Москвы не способствуют решению имеющихся проблем в отношениях с РФ

В МИД Армении считают, что ряд заявлений российской стороны не способствуют формированию благоприятной для армяно-российского диалога атмосферы, которая бы помогала решать возникшие в двусторонних отношениях проблемы.

"Мы неоднократно заявляли о проблемах в повестке отношений Армении и России. Важна атмосфера для диалога, но заявления МИД и некоторых представителей МИД России отнюдь не способствуют формированию такой атмосферы", - заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян журналистам в четверг.

"Считаем, что можно ожидать, что де-юре наш союзник отреагирует на наши заявления не только словами, но и действиями, и не будет совершать шагов, которые наносят ущерб жизненным интересам своего союзника", - отметил он.