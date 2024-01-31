Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России по иску 2017 года

Международный суд ООН в среду отверг практически все претензии Украины к России, касавшиеся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Киев подал иск по этому делу в 2017 году. В случае с первой конвенцией украинская сторона утверждала в суде, что "ДНР и ЛНР следует считать террористическими организациями, а Россия ответственна за их финансирование". В случае со второй конвенцией речь шла о предполагаемых случаях систематической дискриминации нацменьшинств в Крыму после его присоединения к РФ.
В обоих случаях суд отверг основную часть обвинений и увидел нарушениях со стороны России лишь в отдельных вопросах.
"Десятью голосами против пяти суд отклоняет все остальные пункты обвинения, представленные Украиной, касающиеся предполагаемых нарушений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - заявила председатель суда Джоан Донохью.
"Десятью голосами против пяти суд отклоняет все остальные пункты обвинения, представленные Украиной по (нарушению Россией - ИФ) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - добавила она.
Суд пришел к выводу, что в случае с обеими конвенциями Россия нарушила только один пункт. Так, по мнению судей, Россия не приняла меры для расследования фактов, полученных от Украины, о том, что некоторые лица "могли финансировать терроризм в ДНР и ЛНР". Суд также заключил, что после 2014 года Россия перевела систему образования в Крыму на русский язык, в том числе - для этнических украинцев. Согласно вердикту, то, как были претворены в жизнь данные меры, противоречит положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
По мнению суда ООН, Россия также не выполнила часть временных распоряжений Международного суда ООН от 2019 года. В то же время суд отметил, что некоторые эти нарушения теперь не актуальны, так как касались вопросов, по которым в итоге вина России доказана не была.
Ереван затягивает процесс подписания мирного договора с Баку - Гафарова
Баку и Ереван провели шестое заседание комиссий по делимитации госграницы
Производство СПГ в России в 2023г снизилось на 2,4%
Украина в 2023г увеличила потребление газа на 2,6%, до 19,8 млрд куб. м
Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ
Швейцария в 2023г нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан на 27%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы