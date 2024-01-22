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Дальнее зарубежье 22.01.2024 21:20

Постпред КНР в ходе СБ ООН заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине

У Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в понедельник на заседании СБ ООН заявил о необходимости незамедлительно возобновить переговоры по Украине и выстроить эффективную архитектуру безопасности.

"Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее", - сказал китайский дипломат.

"Безопасность неделима. Никакая страна не может стремиться обезопасить себя за счет безопасности другой стороны, никакая региональная безопасность не может быть гарантирована наращиванием или даже расширением военного блока", - отметил Чжан Цзюнь.

По его словам, подобные шаги не позволят сделать мир безопаснее и стабильнее.

Он отметил, что Украина и Россия - соседи, и они не могут "отодвинуться друг от друга, даже если хотят", поэтому, как указал дипломат, обе стороны должны всерьез воспринимать обеспокоенность друг друга в сфере безопасности.

Постпред Китая призвал стороны выстраивать "сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности".

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд в свою очередь на заседании подчеркнул важность продолжения поддержки Украины западными странами.

"Международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину, Устав ООН и принципы, необходимые для достижения справедливого и прочного мира", - сказал он. Американский дипломат в очередной раз повторил призыв к РФ "вывести войска из Украины".

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ОБСУЖДЕНИЕ


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