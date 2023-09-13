Генсек ООН по-прежнему готов к роли посредника в ситуации в Украине, но пока считает, что до урегулирования далеко

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду заявил, что хотел бы сыграть посредническую роль в урегулировании ситуации в Украине, но пока не видит такой возможности.

"Я бы хотел иметь возможность быть посредником, чтобы начать мирные переговоры, но я боюсь, что мы далеки от того, чтобы это стало чем-то возможным", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.

При этом он отметил важность стремления к "справедливому миру" в соответствии с Уставом ООН и международными правилами.

Генсек ООН также указал, что планирует на встречах на "полях" ГА ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе обстоятельно обсудить разные аспекты украинского кризиса.

"Надеюсь, что будет возможность провести содержательные переговоры относительно аспектов, которые имеют отношение к интересам международного сообщества", - добавил он.