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Гутерриш намерен обсудить «зерновую сделку» с Эрдоганом, Зеленским и Лавровым во время ГА ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов сделать все возможное для возобновления черноморской зерновой инициативы и намерен обсуждать этот вопрос с представителями стран, имеющих отношение к этой сделке, на полях Генассамблеи.

"На следующей неделе я буду принимать президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова. И, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.

"Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы восстановить черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений", - добавил он.

Генсек ООН также заявил, что ООН поделилась с РФ идеями, которые в организации считают полезными для создания системы взаимных гарантий, позволяющей вернуться к черноморской зерновой инициативе.

"Эти усилия делаются не для обхода санкционного режима", - отметил Гутерриш. Он пояснил, что речь идет именно о попытке устранения препятствий для экспорта российской агропродукции, а не о попытке отмены каких-то санкций, введенных западными странами.

Главы государств и правительств соберутся на следующей неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Генассамблею.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ЗЕРНО


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