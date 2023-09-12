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В ООН обеспокоены поставкой и использованием некоторых видов вооружений в Украине

Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу выразила беспокойство поставкой и использованием в Украине кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и некоторых видов мин.

"Сообщения о поставке и использовании кассетных боеприпасов в боевых действиях вызывают беспокойство. Генсек ООН неоднократно призывал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов", - заявила Накамицу во время заседания СБ ООН.

Замгенсека также отметила, что в ООН ознакомились с сообщениями о поставках Киеву танковых боеприпасов с обедненным ураном.

Кроме того, она выразила беспокойство по поводу применения в Украине некоторых видов мин.

"Я напомню о своем призыве всем заинтересованным сторонам придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции о конкретных видах обычных вооружений и не поставлять или использовать любые мины, запрещенные ее дополненным протоколом", - также заявила Накамицу.

По ее словам, поставка оружия и боеприпасов участникам любых военных конфликтов вызывает беспокойство в связи с потенциальной эскалацией насилия. Она призвала тщательнее контролировать процесс передачи оружия, чтобы убедиться, что оно действительно попадает тем, кому предназначалось.

Накамицу также призвала все страны-члены ООН соблюдать политическую декларацию об усилении защиты мирных граждан от гуманитарных последствий использования оружия взрывного типа в густонаселенных районах, принятую в ноябре 2022 года.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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