Гутерриш на СБ ООН призвал страны помочь урегулировать украинский кризис

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду призвал мировое сообщество приложить усилия, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в Украине, и внести вклад в установление там долгосрочного мира.
"Я призываю все страны внести свой вклад в предотвращение дальнейшей напряженности заложить основу для устойчивого мира", - сказал Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН по Украине.
Он добавил, что ООН продолжает работу "по достижению справедливого и долгосрочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи".
Помимо этого, Гутерриш отметил, что ООН продолжает взаимодействовать со всеми сторонами конфликта с целью обеспечить безопасный выход на мировой рынок зерна и удобрений из России и Украины. Он призвал все стороны избегать шагов, которые могут подорвать экспорт.
"Мы призываем всех стран-членов ООН поддерживать наши усилия", - сказал глава организации.
Помимо этого, Гутерриш выразил сожаление в связи с приостановлением действия черноморской зерновой инициативы.
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