Канада, Швеция, Украина и Британия подали в Международный суд иск на Иран за сбитый в 2020 году украинский самолет

Канада, Швеция, Великобритания и Украина подали в Международный суд ООН совместное заявление о возбуждении дела против Ирана в связи с крушением украинского авиалайнера 8 января 2020 года возле Тегерана, сообщается в пресс-релизе суда.
"Канада, Швеция, Украина и Великобритания заявляют, что Иран нарушил ряд обязательств в соответствии с Монреальской конвенцией, когда 8 января 2020 года силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили гражданский самолет Международных авиалиний Украины (МАУ)", - говорится в документе, опубликованном в среду.
По мнению заявителей, Иран "не принял всех практических мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752".
"Впоследствии он также не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование и провести судебное преследование в соответствии с международным правом", - приводят в пресс-релизе выдержки из иска.
8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.
Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские власти 11 января того же года признали, что лайнер по ошибке сбили иранские военные. Позже Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.
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