Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8476 RUR   0.0189 GBR   2.159 TRY   0.0654

Цена на нефть

04.07 $/bbl +/- WTI 71.32 +1.53 Brent 76.25 +1.60

Дальнее зарубежье 05.07.2023 16:24

Канада, Швеция, Украина и Британия подали в Международный суд иск на Иран за сбитый в 2020 году украинский самолет

Канада, Швеция, Великобритания и Украина подали в Международный суд ООН совместное заявление о возбуждении дела против Ирана в связи с крушением украинского авиалайнера 8 января 2020 года возле Тегерана, сообщается в пресс-релизе суда.

"Канада, Швеция, Украина и Великобритания заявляют, что Иран нарушил ряд обязательств в соответствии с Монреальской конвенцией, когда 8 января 2020 года силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили гражданский самолет Международных авиалиний Украины (МАУ)", - говорится в документе, опубликованном в среду.

По мнению заявителей, Иран "не принял всех практических мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752".

"Впоследствии он также не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование и провести судебное преследование в соответствии с международным правом", - приводят в пресс-релизе выдержки из иска.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские власти 11 января того же года признали, что лайнер по ошибке сбили иранские военные. Позже Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, УКРАИНА, ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА


Похожие новости


Эрдоган заявил Гутерришу о готовности работать с ООН для урегулирования конфликта на Украине Украина потребовала созвать СБ ООН из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку Два сухогруза переправят украинское продовольствие в Китай и Италию Три сухогруза доставят украинское продовольствие в Италию, Францию и Египет ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине В ООН выразили обеспокоенность в связи с поставками тяжелого вооружения в Украину Пять судов с украинским продовольствием следуют в Китай, Египет, Турцию, Испанию и Португалию Три судна доставят продовольствие с Украины в Китай, Индию и Испанию Генсек ООН: я не вижу окончания войны в Украине в ближайшем будущем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az