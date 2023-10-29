Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7952 RUR   0.0181 GBR   2.0596 TRY   0.0602

Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 85.54 +2.33 Brent 90.48 +2.55

Регион 29.10.2023 23:26

ГУ МВД РФ по СКФО предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций

Уголовное дело об организации массовых беспорядков возбуждено после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"ГУ МВД России по СКФО предупреждает о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта "Уйташ" города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности. Также к уголовной ответственности будут привлечены лица, подстрекающие к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

"Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Росавиации, аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАХАЧКАЛА, МВД, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за проникновения неизвестных лиц Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек - МЧС РФ Махачкалу возглавит руководитель управы Басманного района Москвы Дадаев, сообщил глава Дагестана Транснефть прорабатывает увеличение с 2018г до 1,5 млн т поставок нефти из Казахстана через Махачкалу Мэру Махачкалы, как ожидается, будет предъявлено обвинение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az