Аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за проникновения неизвестных лиц

Аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - сказано в сообщении.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, отметили в ведомстве.