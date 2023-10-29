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Регион 29.10.2023 22:42

Аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за проникновения неизвестных лиц

Аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - сказано в сообщении.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, отметили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, МАХАЧКАЛА, АЭРОПОРТ, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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