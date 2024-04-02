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СНГ 02.04.2024 15:42

Путин обозначил приоритетными направлениями для правоохранителей борьбу с экстремизмом, пресечение незаконной миграции

Президент РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные органы должны уделить особое внимание нейтрализации криминальных синдикатов, которые носят трансграничный характер и действуют совместно с зарубежными спецслужбами и экстремистскими структурами.

"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

Он подчеркнул, что иногда речь идет о криминальных синдикатах, которые носят трансграничный характер и "действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур". "Такие криминальные сообщества завязаны на торговле людьми, незаконном обороте оружия, финансовых и киберпреступлениях, наркотрафике", - сказал президент.

В России, продолжил он, в последнее время наблюдается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. "МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МВД, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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