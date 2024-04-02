Путин обозначил приоритетными направлениями для правоохранителей борьбу с экстремизмом, пресечение незаконной миграции

Президент РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные органы должны уделить особое внимание нейтрализации криминальных синдикатов, которые носят трансграничный характер и действуют совместно с зарубежными спецслужбами и экстремистскими структурами.
"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.
Он подчеркнул, что иногда речь идет о криминальных синдикатах, которые носят трансграничный характер и "действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур". "Такие криминальные сообщества завязаны на торговле людьми, незаконном обороте оружия, финансовых и киберпреступлениях, наркотрафике", - сказал президент.
В России, продолжил он, в последнее время наблюдается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. "МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли", - сказал Путин.
Совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Турцией, повысят обороноспособность армий двух стран - Гасанов
Азербайджан планирует расширять сотрудничество с Турцией в сфере оборонпрома - Алиев
ВВП Китая в I кв вырос на 4,8%, во II кв подъем ускорится до 5,1% - прогноз
Renault в 2026г начнет выпуск электрофургонов для СП с Volvo и CMA CGM
ГНС зарегистрировала «MMK-014» с капиталом в 600 тыс. манатов
Полиция финского города Вантаа сообщила о стрельбе в одной из школ, нападавший задержан
AFFA увеличила в 2023г доходы на 6,6%, сократила расходы на 15,4%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Получайте ещё больше кэшбэка с картами Yelo!
Банк Республика получил высокую награду на III Форуме Развития Агробизнеса
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы