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Внешняя политика 06.03.2024 13:48

Алиев проводит встречу с Мишустиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду проводит встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Азербайджане, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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