Лукашенко заявил, что в Беларуси не поддержат объединение с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о преданности России и готовности вместе противостоять любым внешним угрозам, при этом отметил, что в Беларуси не поддержат объединение с РФ.

Ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств, сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

"Такой шаг лишь сделает хуже", - цитирует слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он считает, что Беларусь и Россия могут быть сильнее в качестве независимых государств.

"Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее", - сказал Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко при этом отметил: "Мы всегда будем едины с Россией". "В такой ситуации мы противостоять можем любому противнику", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Беларуси также сказал, что нынешний мир понимает только силу.

"Если мы, простите меня, сопли распустим, и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, - вы увидели, какая у них "демократия"...", - отметил он.