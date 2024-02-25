Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 76.49 -2.12 Brent 81.62 -2.05

СНГ 25.02.2024 15:00

Лукашенко заявил, что в Беларуси не поддержат объединение с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о преданности России и готовности вместе противостоять любым внешним угрозам, при этом отметил, что в Беларуси не поддержат объединение с РФ.

Ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств, сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

"Такой шаг лишь сделает хуже", - цитирует слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он считает, что Беларусь и Россия могут быть сильнее в качестве независимых государств.

"Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее", - сказал Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко при этом отметил: "Мы всегда будем едины с Россией". "В такой ситуации мы противостоять можем любому противнику", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Беларуси также сказал, что нынешний мир понимает только силу.

"Если мы, простите меня, сопли распустим, и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, - вы увидели, какая у них "демократия"...", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Лукашенко заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Беларуси Лукашенко предложил Путину съездить в Антарктиду Алиев и Лукашенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет - Лукашенко Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, отмечает ее вклад в отношения Минска и Баку Лукашенко привез Путину карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства Алиев выразил удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских отношений Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к союзу Беларуси и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az