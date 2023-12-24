Алиев и Лукашенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему новых успехов в государственной деятельности и здоровья. Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.





“Президенты выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться”, - отмечается в информации.





Алиев и Лукашенко также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.





Алиеву 24 декабря исполнилось 62 года.





Х.Насирзаде