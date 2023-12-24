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Внешняя политика 24.12.2023 12:09

Алиев и Лукашенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему новых успехов в государственной деятельности и здоровья. Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.


“Президенты выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться”, - отмечается в информации.


Алиев и Лукашенко также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.


Алиеву 24 декабря исполнилось 62 года.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛАРУСЬ, ТЕЛЕФОН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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