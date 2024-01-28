Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Регион 28.01.2024 19:00

Лукашенко предложил Путину съездить в Антарктиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину в какое-то время посетить Антарктиду, идея российским президентом была воспринята положительно.

На церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, в которой Путин и Лукашенко принимали участие посредством видеоконференцсвязи, белорусский президент в завершении заметил: "Может, когда-нибудь махнем, интересно".

Путин с улыбкой заметил: "Да, хорошо".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, АНТАРКТИДА


Похожие новости


Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства 29 января - Кремль Лукашенко: Путин в последнее время стал еще более мобилизованным и мудрым График размещения ядерного оружия в Беларуси остается в силе, изменений и дополнений нет - Рябков Посол Беларуси в РФ заявил о получении Минском российского газа по самой низкой цене до 2031 года США не считают нужным менять конфигурацию ядерных сил из-за отправки Россией ТЯО в Беларусь - Блинкен Первые ядерные заряды доставлены в Беларусь, до конца года эту работу завершим - Путин Зеленский ввел санкции в отношении ряда российских и белорусских НИИ и предприятий Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к союзу Беларуси и России В Польше согласовывают документ о закрытии границы для российских и белорусских грузовых автомобилей Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az