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СНГ 17.08.2023 22:21

Лукашенко: Путин в последнее время стал еще более мобилизованным и мудрым

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что слухи об ослаблении президента РФ Владимира Путина после июньских событий с участием группы "Вагнер" не имеют под собой оснований.

"По поводу "Путин не тот". Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

"А если кто-то думает, что "а, вот тут вот мятеж Пригожина, Путин ослаблен" - чепуха полная. Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее. Это наши противники должны знать", - добавил он.

Президент Беларуси также заявил о безосновательности мнения об "имперских замашках" Путина.

"Россия - огромная империя, что там говорить. Конечно, это накладывает свой отпечаток на характер человека. Но то, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня нет ни одного факта, чтобы это подтвердить", - отметил он.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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