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СНГ 02.03.2024 20:15

Путин и Лукашенко обсудили отношения России и Беларуси и международную обстановку

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России еще раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Беларуси", - говорится в сообщении.

"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", - сообщает пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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