Путин и Лукашенко обсудили отношения России и Беларуси и международную обстановку

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России еще раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Беларуси", - говорится в сообщении.
"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", - сообщает пресс-служба Кремля.
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