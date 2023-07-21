График размещения ядерного оружия в Беларуси остается в силе, изменений и дополнений нет - Рябков

Изменений в графике размещения ядерного оружия в Беларуси нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента РФ, и мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.
"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит", - отметил Рябков.
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