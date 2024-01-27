Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства 29 января - Кремль

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства состоится в Санкт-Петербурге 29 января, в нем примут участие президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Планируется подвести итоги выполнения базового документа - "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период. Кроме того, имеется в виду принять ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях", - говорится в сообщении.