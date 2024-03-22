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Дальнее зарубежье 22.03.2024 16:20

Еврокомиссия предложила повысить пошлины на импорт зерна и шрота из РФ и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу представила предложение о введении повышенных пошлин на импорт в Евросоюз российской и белорусской зерновой продукции, в том числе, пшеницы и подсолнечного шрота.

"ЕК сегодня предложила повысить пошлины на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки - зерновой продукции из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Такая мера не повлияет на поставки зерновых РФ и Беларуси в третьи страны, считают авторы документа.

Согласно пресс-релизу, повышение тарифов поможет предотвратить дестабилизацию рынка ЕС, а также "помешать России использовать доходы от экспорта в ЕС (...) в Украине".

"Поскольку в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро, эти пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли ", - заявили в ЕК.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ввести пошлины на российский импорт нацелено на смягчение рисков для фермеров стран ЕС.

Теперь предложение рассмотрит Совет ЕС. В случае утверждения в ЕС примут соответствующее решение о повышении пошлин.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ЗЕРНО, ПОШЛИНА


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