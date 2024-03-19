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АПК 19.03.2024 11:08

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси

Европейская комиссия в ближайшие дни может обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Беларуси, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, это приведет к повышению цен не менее чем на 50%.

Кроме того, Еврокомиссия может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки.

В 2023 году Россия поставила в ЕС 4 млн тонн указанной продукции, что соответствует примерно 1% от общего европейского спроса, отмечает FT.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЗЕРНО, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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