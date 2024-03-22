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ЕС решит судьбу доходов от активов РФ без учета возможной реакции Москвы

В ЕС будут работать над использованием в интересах Украины доходов от замороженных активов РФ, даже если это спровоцирует ответные меры Москвы, заявила в пятницу глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы убеждены, что выбрали правильный путь", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли учитываться риск возможных российских контрмер.

"Россия будет делать то, что посчитает нужным. Это не окажет влияния на нас", - добавила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорись продолжить работу над реализацией идеи использования для оказания военной помощи Украине доходов от замороженных в Евросоюзе активов РФ. Председатель Евросовета Шарль Мишель в ночь на пятницу заявил журналистам, что на саммите почувствовал, что данное предложение пользуется широкой поддержкой глав государств и правительств стран Евросоюза.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ


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