Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов РФ

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите сообщили, что обсудили тему использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, однако конкретных решений пока не приняли.
"Европейский совет изучил прогресс по вопросу о дальнейших конкретных шагах по использованию в интересах Украины доходов от российских замороженных активов", - говорится в заключениях первого дня саммита.
В них отмечается, что лидеры ЕС обсудили, в частности, возможность использования этих доходов для оказания военной поддержки Киеву.
"Европейский совет продолжит работу по недавно поступившим предложениям от главы дипломатии ЕС и от Еврокомиссии", - подчеркивается в документе.
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