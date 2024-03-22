Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов РФ

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите сообщили, что обсудили тему использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, однако конкретных решений пока не приняли.

"Европейский совет изучил прогресс по вопросу о дальнейших конкретных шагах по использованию в интересах Украины доходов от российских замороженных активов", - говорится в заключениях первого дня саммита.

В них отмечается, что лидеры ЕС обсудили, в частности, возможность использования этих доходов для оказания военной поддержки Киеву.

"Европейский совет продолжит работу по недавно поступившим предложениям от главы дипломатии ЕС и от Еврокомиссии", - подчеркивается в документе.