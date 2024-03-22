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Дальнее зарубежье 22.03.2024 11:20

Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов РФ

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите сообщили, что обсудили тему использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, однако конкретных решений пока не приняли.

"Европейский совет изучил прогресс по вопросу о дальнейших конкретных шагах по использованию в интересах Украины доходов от российских замороженных активов", - говорится в заключениях первого дня саммита.

В них отмечается, что лидеры ЕС обсудили, в частности, возможность использования этих доходов для оказания военной поддержки Киеву.

"Европейский совет продолжит работу по недавно поступившим предложениям от главы дипломатии ЕС и от Еврокомиссии", - подчеркивается в документе.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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