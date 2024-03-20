В Кремле назвали разрушающим основы европейского права предложение Борреля о направлении Украине доходов замороженных активов РФ

В Кремле считают, что предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о направлении доходов замороженных российских активов для помощи Украине разрушает юридические основы европейского и международного права.

"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "европейцы прекрасно отдают себе отчет о том, какой ущерб подобные решения могут принести для их экономики, для их имиджа, для их реноме как надежных гарантов неприкосновенности, собственности".

"Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые будут это решать, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", - сказал Песков.

Ранее в среду Боррель сообщил, что представил Совету ЕС инициативу по использованию доходов с замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Сегодня я обнародовал предложения для решения Совета ЕС по использованию прибыли от российских замороженных активов для поддержки Украины", - написал он в соцсети X.

Боррель уточнил, что его предложение предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира и 10% - через бюджет ЕС. "Я рассчитываю на быстрое утверждение этого предложения Советом", - добавил дипломат.

Накануне западные СМИ сообщали, что, по словам Борреля, 90% доходов от замороженных в Европе активов РФ он предлагает использовать для закупки вооружений для Украины. Он отмечал, что оставшиеся 10% предлагает перевести в бюджет ЕС для их использования с целью повысить потенциал украинской оборонной промышленности.

Принять решение по этим мерам предстоит странам-членам Евросоюза. Саммит ЕС пройдет 21-22 марта в Брюсселе.