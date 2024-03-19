В ЕС подготовлен законопроект о передаче Украине прибыли от замороженных активов РФ в июле текущего года

Европейский союз подготовил проект закона, согласно которому Украина сможет начать получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле, сообщает агентство Bloomberg.

Законопроектом предусмотрено введение налога на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от российских средств, "с целью использования примерно 3 млрд евро в год для финансирования поставок оружия Украине и стимулирования ее оборонной промышленности".

Агентство отмечает, что, согласно законопроекту, доля от доходов, полученных с 15 февраля, будет перечисляться ЕС два раза в год, пока не будут сняты санкции в отношении России.

Первоначально средства будут выделены Европейскому фонду мира, оплачивающему поставки оружия Киеву, и Фонду поддержки Украины.

Часть прибыли останется у центральных депозитариев ценных бумаг, чтобы покрыть расходы по управлению активами и "справиться с любыми рисками, включая возможные ответные меры со стороны России".

Bloomberg напоминает, что администрация президента США Джо Байдена "подталкивает союзников по G7 к немедленному аресту замороженных активов и хочет увидеть прогресс до июньского саммита лидеров".

Однако несколько европейских стран, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк "не проявляют готовности", пишет агентство.