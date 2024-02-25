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СНГ 25.02.2024 16:40

Лукашенко заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ОДКБ без Армении не разрушится, при этом он призвал Ереван не торопиться с выходом из этой организации.

"Мы на это (на заявления армянской стороны о "заморозке" участия в ОДКБ - ИФ) реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало, уточнил Лукашенко.

Он посоветовал армянской стороне не торопиться и не делать резких движений: "Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то", - сказал он в ходе общения с журналистами на участке для голосования по проведению выборов депутатов.

"Политикам в Ереване надо очнуться. Не надо терять то, что есть...", - цитирует Лукашенко "СБ-Беларусь сегодня".

Комментируя заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке" Арменией своего участия в ОДКБ, президент Беларуси заявил, что подобные решения принимает не премьер-министр, а парламент.

Лукашенко также отметил, что предыдущие власти Армении долгое время не хотели решать проблемные вопросы с Азербайджаном. При этом, уверен он, нынешнее решение конфликта стало самым приемлемым для всех.

"Армяне - наши близкие люди. А Азербайджан что, чужой? Обижаться на нас не надо", - добавил Лукашенко.

23 февраля Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ОДКБ


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