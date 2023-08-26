Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, отмечает ее вклад в отношения Минска и Баку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.
«Ваша многогранная политическая и общественная деятельность направлена на динамичное развитие Азербайджана, повышение благосостояния его жителей, рост международного авторитета государства», - отмечает Лукашенко в своем послании.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Лукашенко в своем послании также подчеркнул, что «в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад», который Мехрибан Алиева вносит в укрепление белорусско-азербайджанского стратегического партнерства.
«Уверен, наша совместная планомерная работа станет залогом успешной реализации новых интересных инициатив и проектов, способствующих углублению традиционно дружественных отношений Минска и Баку", - отмечается в послании, опубликованном на сайте белорусского лидера.
Лукашенко пожелал Мехрибан Алиевой «доброго здоровья, воплощения в жизнь всего задуманного, счастья и радости в кругу родных и друзей на долгие годы».
Р.Ахмедов
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