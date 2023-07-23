Лукашенко привез Путину карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко привез на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

"Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет", - сказал Лукашенко.

"Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

"Мы видим - готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 километров от Гродно - вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт "Леопардов" - поляки на своей территории. И Жешув активизируется - аэродром, куда американцы перебрасывают технику, и другие", - отметил президент Беларуси, слова которого приводит госагентство БелТА.