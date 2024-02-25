Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году.

"Передайте им, что пойду! ", - ответил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

Слова президента приводит приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Предыдущие выборы президента Беларуси прошли в 2020 году. После выборов в Беларуси несколько месяцев проходили массовые акции протеста против их итогов. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, назвала их сфальсифицированными.

Лукашенко возглавляет Белорусь 30 лет, с 1994 года.