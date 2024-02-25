Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году.
"Передайте им, что пойду! ", - ответил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.
Слова президента приводит приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
Предыдущие выборы президента Беларуси прошли в 2020 году. После выборов в Беларуси несколько месяцев проходили массовые акции протеста против их итогов. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, назвала их сфальсифицированными.
Лукашенко возглавляет Белорусь 30 лет, с 1994 года.
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