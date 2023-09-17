Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о невозможности возникновения военных действий на территории своей страны.
"Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно", - сказал глава государства во время выступления на патриотическом форуме "Мы - беларусы!".
Его цитирует госагентство БелТА.
"Но, если не дай бог что случится, мы все станем Брестской крепостью", - подчеркнул Лукашенко.
Президент пообещал, что беларусы будут "до последнего солдата и человека-беларуса" защищать землю, которая принадлежит их детям.
"Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков", - отметил Лукашенко.
В то же время он с уверенностью заявил, что не видит никаких предпосылок для возникновения военных действий в Беларуси, и уверен, что они не возникнут.
"Обращаясь сегодня к беларусам, как президент и главнокомандующий, хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", - заявил глава государства.
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