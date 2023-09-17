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СНГ 17.09.2023 20:30

Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о невозможности возникновения военных действий на территории своей страны.

"Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно", - сказал глава государства во время выступления на патриотическом форуме "Мы - беларусы!".

Его цитирует госагентство БелТА.

"Но, если не дай бог что случится, мы все станем Брестской крепостью", - подчеркнул Лукашенко.

Президент пообещал, что беларусы будут "до последнего солдата и человека-беларуса" защищать землю, которая принадлежит их детям.

"Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков", - отметил Лукашенко.

В то же время он с уверенностью заявил, что не видит никаких предпосылок для возникновения военных действий в Беларуси, и уверен, что они не возникнут.

"Обращаясь сегодня к беларусам, как президент и главнокомандующий, хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", - заявил глава государства.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ


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