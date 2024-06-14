Банк Республика награжден за активное участие в донорстве крови

Банк Республика получил награду на «IV Общереспубликанском форуме молодых доноров крови»
По случаю Международного дня донора крови, который отмечается 14 июня, при партнерстве Ассоциации доноров крови, Центрального банка крови, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и фонда Red Hearts в целях поддержки развития добровольного и безвозмездного донорства крови был проведен «IV Общереспубликанский Форум молодых доноров крови».
Основной целью проведения форума было поддержать развитие донорства крови в нашей стране, информировать людей о важности добровольного донорства крови, стимулировать больше людей к волонтерской деятельности и одновременно просвещать общество в направлении донорство крови.
В рамках форума Банк Республика был отмечен наградой за активное участие и поддержку в развитии донорства крови в Азербайджане.
Отметим что, сотрудники Банка Республика регулярно принимают участие в акциях донорства крови, внося свой вклад в поддержку людей с хроническими и наследственными заболеваниями крови. Ежегодно банк под лозунгом «Поддержим, пусть улыбки множатся!» организует акцию добровольного донорства крови, в которой участвуют как руководство, так и сотрудники банка.
Банк Республика призывает всех принять участие в подобных акциях, поддержать нуждающихся в качестве донора!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет Тендер по закупке системы управления очередью - QMatic
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы