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14.06.2024 11:23

Банк Республика награжден за активное участие в донорстве крови

Банк Республика получил награду на «IV Общереспубликанском форуме молодых доноров крови»

По случаю Международного дня донора крови, который отмечается 14 июня, при партнерстве Ассоциации доноров крови, Центрального банка крови, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и фонда Red Hearts в целях поддержки развития добровольного и безвозмездного донорства крови был проведен «IV Общереспубликанский Форум молодых доноров крови».

Основной целью проведения форума было поддержать развитие донорства крови в нашей стране, информировать людей о важности добровольного донорства крови, стимулировать больше людей к волонтерской деятельности и одновременно просвещать общество в направлении донорство крови.

В рамках форума Банк Республика был отмечен наградой за активное участие и поддержку в развитии донорства крови в Азербайджане.

Отметим что, сотрудники Банка Республика регулярно принимают участие в акциях донорства крови, внося свой вклад в поддержку людей с хроническими и наследственными заболеваниями крови. Ежегодно банк под лозунгом «Поддержим, пусть улыбки множатся!» организует акцию добровольного донорства крови, в которой участвуют как руководство, так и сотрудники банка.

Банк Республика призывает всех принять участие в подобных акциях, поддержать нуждающихся в качестве донора!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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