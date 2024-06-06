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Инфраструктура и тендеры 06.06.2024 09:55

AccessBank объявляет Тендер по закупке системы управления очередью - QMatic

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.

В информации Банка говорится, что тендер объявлен по закупке системы управления очередью - QMatic.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 14.06.2024.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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