Yelo Bank поддержал первую конференцию «Customer Tech»

Yelo Bank открыл двери своего Головного офиса для очередного престижного мероприятия. При поддержке банка и международной платежной системы «Mastercard Worldwide», а также в сотрудничестве с Ассоциацией Банков Азербайджана впервые в нашей стране была проведена «Customer Tech Conference».
На конференции, в которой приняли участие представители местных банков, была представлена информация о последних технических изменениях, новых продуктах и услугах, реализуемых международной платежной системой «Mastercard Worldwide».
Также состоялся обмен идеями об инновационных услугах и их преимуществах.
Стоит отметить, что благодаря своему современному интерьеру и обширной инфраструктуре Головной офис Yelo Bank позволяет проводить множество культурных, деловых и образовательных мероприятий. Ранее банк уже организовывал масштабные концерты, форумы, дни карьеры и другие мероприятия.
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