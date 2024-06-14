Yelo Bank поддержал первую конференцию «Customer Tech»

Yelo Bank открыл двери своего Головного офиса для очередного престижного мероприятия. При поддержке банка и международной платежной системы «Mastercard Worldwide», а также в сотрудничестве с Ассоциацией Банков Азербайджана впервые в нашей стране была проведена «Customer Tech Conference».

На конференции, в которой приняли участие представители местных банков, была представлена информация о последних технических изменениях, новых продуктах и услугах, реализуемых международной платежной системой «Mastercard Worldwide».

Также состоялся обмен идеями об инновационных услугах и их преимуществах.

Стоит отметить, что благодаря своему современному интерьеру и обширной инфраструктуре Головной офис Yelo Bank позволяет проводить множество культурных, деловых и образовательных мероприятий. Ранее банк уже организовывал масштабные концерты, форумы, дни карьеры и другие мероприятия.

Вас интересует бесплатная карта Mastercard? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!