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СНГ 10.08.2023 17:23

Колокольцев сообщил об увольнении из МВД РФ 5 тыс. сотрудников в июле, назвал некомплект личного состава «критическим»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава сотрудников ведомства "критическим", ориентировал подчиненных на минимизацию рисков, связанных с этой ситуацией.

"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация", - приводят в пресс-центре ведомства слова Колокольцева.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, КАДРЫ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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