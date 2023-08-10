Колокольцев сообщил об увольнении из МВД РФ 5 тыс. сотрудников в июле, назвал некомплект личного состава «критическим»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава сотрудников ведомства "критическим", ориентировал подчиненных на минимизацию рисков, связанных с этой ситуацией.
"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация", - приводят в пресс-центре ведомства слова Колокольцева.
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